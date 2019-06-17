"Горожане неделю задыхаются от смрадного запаха": в Тосно прорвало канализацию

В понедельник, 17 июня, жители города Тосно забили тревогу из-за прорыва канализации. Видео с места событий прислал мобильный корреспондент Piter.TV.
"Жидкий" инцидент произошел еще 9 июня. Канализацию прорвало по адресу улице Горького, 25. По словам горожан, службы никак не реагируют.
Жильцы уже неделю задыхаются от смрадного запаха фекалий, которые попадают в подвал с центральной КНС. Уже 17 июня, но проблему так и не устранили, от служб помощи нет, люди уже не знают куда обращаться. Вся эта красота плавает по подвал
отмечаент местный житель
По словам мобильного корреспондента глубина "бассейна" цвета детской неожиданности около метра.
Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге загорелся завод "Красный треугольник".
Видео:Piter.TV
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