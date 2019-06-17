"Горожане неделю задыхаются от смрадного запаха": в Тосно прорвало канализацию

В понедельник, 17 июня, жители города Тосно забили тревогу из-за прорыва канализации. Видео с места событий прислал мобильный корреспондент Piter.TV.

"Жидкий" инцидент произошел еще 9 июня. Канализацию прорвало по адресу улице Горького, 25. По словам горожан, службы никак не реагируют.

Жильцы уже неделю задыхаются от смрадного запаха фекалий, которые попадают в подвал с центральной КНС. Уже 17 июня, но проблему так и не устранили, от служб помощи нет, люди уже не знают куда обращаться. Вся эта красота плавает по подвал

отмечаент местный житель