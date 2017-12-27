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Вчера, 20:46
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Видео: в США "Гигантская" птица влезла в прямой эфир прогноза погоды

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На одном из телеканалов в США птица залетела в прямой эфир.

Выпуск прогноза погоды в прямом эфире на американском телевизионном канале KTVU был прерван из-за «гигантской» птицы, которая внезапно появилась в кадре.

На размещенной видеозаписи видно, как ведущий телеканала Марк Тамайо освещает прогноз погоды в Сан-Франциско, штат Калифорния. В какой-то момент в кадр внезапно «заглянула» птица. «Гигантское» существо поворачивало голову из стороны в сторону и несколько секунд смотрело в камеру, после чего покинула эфир.

Телеведущий не растерялся, он тактично вышел из кадра, заявив, что ему понадобиться больше времени на то, чтобы поведать о погоде, чтобы пернатая могла «вдоволь повеселиться.

За несколько дней видео на YouTube набрало 160 тысяч просмотров и пару тысяч лайков.

Видео: YouTube / KTVU

Теги: америка , прогноз погоды , прямой эфир , сша
Категории: Лента новостей Мировые новости

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