Видео: в Петербурге сносят предприятие "Буревестник"

Участок, где находится "Буревестник", ограничен улицей Стахановцев, Заневским и Малоохтинским проспектами. Там появится ЖК.

В Красногвардейском районе Петербурга начался снос научно-производственного предприятия "Буревестник". На его месте планируется построить восемь жилых корпусов. Об этом сообщил мобильный корреспондент Piter.TV

Участок, где находится "Буревестник", ограничен улицей Стахановцев, Заневским и Малоохтинским проспектами. Проект по застройке планируется реализовать до 2022 года. Инвестиции составят 8,7 млрд рублей.

АО "ИЦ "Буревестник" – крупнейшее в СНГ предприятие по исследованию, разработке и производству рентгеновской аппаратуры для промышленных и научных целей. Предприятие ведет свою историю с 1959 года.

В ЗакСе поддержали снос зданий в "Нарвской заставе" ради реновации.

Видео: Piter.TV