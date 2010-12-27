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В ЗакСе поддержали снос зданий в "Нарвской заставе" ради реновации
Сегодня, 6:22
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lesjasap

В ЗакСе поддержали снос зданий в "Нарвской заставе" ради реновации

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Запрет на демонтаж отложили на три года.

В парламенте Петербурга положительно относятся к продлению разрешения на снос исторических домов в районе "Нарвской заставы". Их будут демонтировать в рамках программы реновации.  

В 2019 году в законную силу вступил проект о запрете демонтажа исторических построек. Однако в Смольном добились того, чтобы срок действия закона отложили до 2023 года. ОБ этом попросила компания "СПб Реновация", которая является девелопером города. Сотрудники предприятия нуждаются в 10-летней отсрочке. Однако чиновники готовы ждать лишь три года. 

Напомним, что по данной проблеме высказалась заместитель руководителя ВООПИиК Александра Кононова. По мнению специалиста, такое отношение к историческим зданиям и дальнейшая застройка превратит заставку в "очередное Купчино".

Ранее Piter.tv писал о том, что в Выборге сносят бывший кинотеатр "Родина".

Фото: Piter.tv
 

Теги: демонтаж, закс, нарвская застава, реновация, снос
Категории: Картина дня, Лента новостей, Новости СПб,

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