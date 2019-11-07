Видео: в Выборге сносят бывший кинотеатр "Родина"

В Выборге начали демонтаж здания бывшего кинотеатра "Родина". По данным СМИ, его выкупил за 22,1 млн рублей владелец ресторанного холдинга "Токио-Сити" Сергей Симарёв. По одной из версий, на территории объекта может появиться ресторанный комплекс. Формально здание может быть снесено, так как не является памятником. Однако снос кинотеатра вызвал отрицательную реакцию у местных жителей и председателя областного комитета культуры Владимира Цоя.

Канал Piter.TV публикует кадры сноса здания. На момент съемки строительные работы не проводились. В кадр попало полуразрушенное здание и простаивающая спецтехника. Неизвестно, связано ли это с недовольством местных жителей и областной власти.