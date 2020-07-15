  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 12:01
77
nadezhda_sib
Код вставки плеера

Видео: в Петербурге открылся для посетителей Летний сад

0 0

Вход остался бесплатным.

Сегодня, 15 июля, в Петербурге открылся Летний сад. Мобильный корреспондент Piter.TV побывал на месте событий.

Вход, как и раньше, остался бесплатным. Ограничения для входа нет. Несмотря на то, что посетителям было рекомендовано носить маски и перчатки, многие приходят в Летний сад без средств индивидуальной защиты. Также необходимо соблюдение социальной дистанции. Об этом напоминают информационные стенды. 

Все фонтаны находятся в рабочем состоянии.

Также для посетителей открылся Русский музей. Piter.TV показал, как петербуржцы и гости города соблюдают дистанцию.

Видео: Piter.TV 

Теги: достопримечательность, зеленая зона, летний сад, прогулка
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии