Видео: в Петербурге открылся для посетителей Летний сад

Вход остался бесплатным.

Сегодня, 15 июля, в Петербурге открылся Летний сад. Мобильный корреспондент Piter.TV побывал на месте событий.

Вход, как и раньше, остался бесплатным. Ограничения для входа нет. Несмотря на то, что посетителям было рекомендовано носить маски и перчатки, многие приходят в Летний сад без средств индивидуальной защиты. Также необходимо соблюдение социальной дистанции. Об этом напоминают информационные стенды.

Все фонтаны находятся в рабочем состоянии.

Также для посетителей открылся Русский музей. Piter.TV показал, как петербуржцы и гости города соблюдают дистанцию.

Видео: Piter.TV