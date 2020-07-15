Видео: в Петербурге открылся для посетителей Летний сад

Сегодня, 15 июля, в Петербурге открылся Летний сад. Мобильный корреспондент Piter.TV побывал на месте событий.
Вход, как и раньше, остался бесплатным. Ограничения для входа нет. Несмотря на то, что посетителям было рекомендовано носить маски и перчатки, многие приходят в Летний сад без средств индивидуальной защиты. Также необходимо соблюдение социальной дистанции. Об этом напоминают информационные стенды.
Все фонтаны находятся в рабочем состоянии.
Также для посетителей открылся Русский музей. Piter.TV показал, как петербуржцы и гости города соблюдают дистанцию.
Видео: Piter.TV
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