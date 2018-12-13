Видео: в Летний сад из зоопарка вернулись лебеди Руслан и Людмила

Парочка уверенно себя чувствует на воле после зимовки в Ленинградском зоопарке.

Петербуржцы засняли на видео возвращение белых лебедей в Летний сад. Пара, получившее имена Руслана и Людмилы, снова плавает в пруду в центре города. Несколько дней назад животных вернули на место из зоопарка, где они зимовали. С октября прошлого года они находились в теплом вольере, но уже сейчас гуляют по Карпиевому пруду.

Напомним, что лебеди-шипуны родились в 2011 году. Спустя год их доставили в Петербург. На данный момент у молодых влюбленных еще нет птенцов.

Ранее Piter.tv писал о том, что догхантеры Петербурга разбрасывают отраву для собак по городу.

Фото и видео: Piter.tv