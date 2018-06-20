  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 22:19
67
IRINA_CHALKINA
Код вставки плеера

Видео: в Кировском районе на полной скорости перевернулась машина

0 0

По ловам очевидцев, пострадавших нет.

В пятницу, 19 апреля.  в Кировском районе на полной скорости перевернулась машина. Видео с места событий прислал мобильный корреспондент Piter.TV.

Инцидент произошел на улице Ивана Черных.

 Скорее всего, на что-то наехал. Второй машины не было на месте, поэтому вряд ли после столкновения

сообщает корреспондент

На месте работают 2 скорые, пожарная и полицейские. Причины аварии выясняются. По ловам очевидцев, пострадавших нет.

Ранее мы сообщали о том, что В Петербург не пустили 27 тонн мясных деликатесов из Аргентины

Видео:Piter.TV.

Местоположение на карте:

Теги: дтп, новости спб, общество, происшествия
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

Оставить комментарий