Видео: в Кировском районе на полной скорости перевернулась машина

По ловам очевидцев, пострадавших нет.

В пятницу, 19 апреля. в Кировском районе на полной скорости перевернулась машина. Видео с места событий прислал мобильный корреспондент Piter.TV.

Инцидент произошел на улице Ивана Черных.

Скорее всего, на что-то наехал. Второй машины не было на месте, поэтому вряд ли после столкновения сообщает корреспондент

На месте работают 2 скорые, пожарная и полицейские. Причины аварии выясняются. По ловам очевидцев, пострадавших нет.

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Видео:Piter.TV.