Видео: в Дубае испытали российский летающий мотоцикл

В сети появилось видео испытания российского летающего мотоцикла в Дубае.

В сеть проникло видео испытания российского летающего мотоцикла в Дубае.



По данным СМИ, новинку протестировали на выставке Gitex 2017. Автор проекта - российская компания "HoverSurf".



Машиной можно управлять не только стандартным способом, но и дистанционно. Транспорт выдерживает одного или двух пассажиров общим весом не более 300 килограммов. Радиус действия аппарата составляет 6 километров, а скорость до 70км/ч.



Мотоцикл может передвигаться по земле в течение восьми часов со скоростью до 200 километров в час.



Проект находится на стадии разработки, о сроках ввода новшества на службу в полиции пока ничего не известно.





Видео: YouTube/GoNews

