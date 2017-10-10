В сеть проникло видео испытания российского летающего мотоцикла в Дубае.
По данным СМИ, новинку протестировали на выставке Gitex 2017. Автор проекта - российская компания "HoverSurf".
Машиной можно управлять не только стандартным способом, но и дистанционно. Транспорт выдерживает одного или двух пассажиров общим весом не более 300 килограммов. Радиус действия аппарата составляет 6 километров, а скорость до 70км/ч.
Мотоцикл может передвигаться по земле в течение восьми часов со скоростью до 200 километров в час.
Проект находится на стадии разработки, о сроках ввода новшества на службу в полиции пока ничего не известно.
Видео: YouTube/GoNews
Вчера, 20:51
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Видео: в Дубае испытали российский летающий мотоцикл
В сети появилось видео испытания российского летающего мотоцикла в Дубае.
В сеть проникло видео испытания российского летающего мотоцикла в Дубае.