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Вчера, 20:51
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TretyakovaS
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Видео: в Дубае испытали российский летающий мотоцикл

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В сети появилось видео испытания российского летающего мотоцикла в Дубае.

В сеть проникло видео испытания российского летающего мотоцикла в Дубае.

По данным СМИ, новинку протестировали на выставке Gitex 2017. Автор проекта - российская компания "HoverSurf".

Машиной можно управлять не только стандартным способом, но и дистанционно. Транспорт выдерживает одного или двух пассажиров общим весом не более 300 килограммов. Радиус действия аппарата составляет 6 километров, а скорость до 70км/ч.

Мотоцикл может передвигаться по земле в течение восьми часов со скоростью до 200 километров в час.

Проект находится на стадии разработки, о сроках ввода новшества на службу в полиции пока ничего не известно.  


Видео: YouTube/GoNews

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Категории: Мировые новости

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