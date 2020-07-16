Видео: упавший контейнер перегородил дорогу машинам на Витебском проспекте

Пользователи социальных сетей считают, что контейнер был слабо закреплен.

Грузовой автомобиль "потерял" контейнер на Витебском проспекте в Петербурге. Инцидент попал на видео.

Как видно на кадрах, фура повернула направо с Благодатной улицы, после чего один из контейнеров остался на дороге. Обошлось без аварий. Объект серьезно мешал дорожному движению транспорта, так как занял целую полосу.

Сейчас на перекрестке наблюдается небольшой затор.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что трамвай и шесть троллейбусов в центре Петербурга изменят маршруты.

Видео: Piter.TV