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Видео: улицу Десантников затопило кипятком

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Двор заволокло паром.

В Красносельском районе Петербурга прорвало трубу с кипятком. Об этом сообщает мобильный корреспондент Piter.TV.

Трубу прорвало на улице Десантников, дом 12. Почти по всей дороге разлился кипяток, двор заволокло паром. В громкоговоритель всех жителей просят уйти от мест парения и разлива воды, чтобы не получить ожоги тела.

На месте работают специалисты. Также пешеходов и водителей предупреждают о возможности обрушения грунта.

Ранее на Piter.TV: На улице Маршала Казакова забил фонтан с холодной водой. 
Фото и видео: Piter.TV

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Теги: кипяток, прорыв трубы, улица десантников
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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