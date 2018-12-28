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Видео: улице Композиторов в Питере, столкнулись легковое Шевроле и паркетник Тойота

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ДТП стало причиной пробки.

Во вторник, 12 марта, в Выборгском районе Санкт-Петербурга произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей. Мобильный корреспондент Piter.TV прислал видео с места событий.

По словам очевидцев, авария случилась на улице Композиторов. На участке дороги столкнулись иномарки "Шевроле" и паркетник "Тайота". Свидетели рассказали, что ДТП стало причиной пробки и парализовало движение около десятка автобусов и троллейбусов. Информация о пострадавших уточняется.
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Видео: Piter.TV

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Теги: пробка, столкнулись легковые автомобили, улица композиторов
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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