Видео: у дома №69 на Проспекте Просвещения прорвало трубу

Высота фонтана достигла второго этажа.

В Выборгском районе Петербурга прорвало трубу. Об этом 11 августа местные жители рассказали в социальных сетях.

Фонтан петербуржцы заметили вечером у дома №69 на Проспекте Просвещения. Судя по кадрам, высота фонтана достигает второго этажа. Можно предположить, что инцидент произошел в результате гидравлических испытаний, которые прошли сегодня в Выборгском районе.

В марте этого года около этого же дома прорвало трубу с горячей водой. Фонтану не были рады хозяины припаркованных автомобилей.

Ранее трубу с горячей водой прорвало на Гражданском проспекте.

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