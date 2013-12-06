На следующей неделе жители пяти районов Петербурга останутся без горячей воды

С 9 по 13 августа в пяти районах специалисты ТЭКа проведут гидравлические испытания.

С понедельника, 9 августа, специалисты ГУП "ТЭК" приступят к гидравлическим испытаниям, которые пройдут в пяти районах Петербурга. Об этом 6 августа сообщили в пресс-службе организации.

В начале недели специалисты испытают трубопроводы в Невском районе, на следующий день теплоэнергетики наведаются в гости в Красногвардейский и Фрунзенский районы. В среду, 11 августа, испытания пройдут в Невском и Выборгском районах. И 12 августа – в Красносельском и Выборгском районах. Узнать график отключения горячей воды в своем доме можно в разделе на сайте "График отключений".

Специалисты должны провести более 260 испытаний в 17 районах города и 4 районов Ленобласти. Всего будет испытано более 4,7 тысяч километров сетей.

Ранее мы писали, что ТЭК приступил к строительству трубопроводов в Красногвардейском районе.

Фото: Piter.tv