ТЭК приступил к строительству трубопроводов в Красногвардейском районе

Новые теплосети на улице Стахановцев обеспечат теплом 30 тыс. петербуржцев.

ГУП "ТЭК" приступил к строительству трубопроводов в районе улиц Гранитная, Громова, Таллинская, Стахановцев и Перевозного переулка. Об этом сообщили в пресс-службе организации.

Специалисты ведут строительство 1224,8 метров внутриквартальных тепловых сетей диаметром 65-300 мм. Новые теплосети обеспечат теплом 105 зданий, в том числе 80 жилых домов, 4 детских учреждения, 2 лечебных и 5 школ. Согласно контракту, строительство завершится в 2024 год. Однако подрядчик (ООО "СК Сеть Энерго") планирует завершить работы в следующем году.

С ходом работ по прокладке теплосетей на улице Стахановцев ознакомился начальник Государственной административно-технической организации (ГАТИ) Олег Зотов. Начальник инспекции доволен культурной проведения работ, а также попросил представителей предприятия завершить работы как можно скорее.

Ранее мы писали, что ГУП "ТЭК" обеспечит теплом тысячу жителей Выборгского района.

Фото: пресс-служба ГУП "ТЭК"