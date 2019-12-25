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ТЭК приступил к строительству трубопроводов в Красногвардейском районе
Сегодня, 17:21
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ТЭК приступил к строительству трубопроводов в Красногвардейском районе

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Новые теплосети на улице Стахановцев обеспечат теплом 30 тыс. петербуржцев.

ГУП "ТЭК" приступил к строительству трубопроводов в районе улиц Гранитная, Громова, Таллинская, Стахановцев и Перевозного переулка. Об этом сообщили в пресс-службе организации. 

Специалисты ведут строительство 1224,8 метров внутриквартальных тепловых сетей диаметром 65-300 мм. Новые теплосети обеспечат теплом 105 зданий, в том числе 80  жилых домов,  4 детских учреждения, 2 лечебных и 5 школ. Согласно контракту, строительство завершится в 2024 год. Однако подрядчик (ООО "СК Сеть Энерго") планирует завершить работы в следующем году. 

С ходом работ по прокладке теплосетей на улице Стахановцев ознакомился начальник Государственной административно-технической организации (ГАТИ) Олег Зотов. Начальник инспекции доволен культурной проведения работ, а также попросил представителей предприятия завершить работы как можно скорее. 

Ранее мы писали, что ГУП "ТЭК" обеспечит теплом тысячу жителей Выборгского района.

Фото: пресс-служба ГУП "ТЭК"

Теги: гуп тэк, строительство, теплосети, улица стахановцев
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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