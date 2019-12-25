ГУП "ТЭК" обеспечит теплом тысячу жителей Выборгского района

Организация приступила к строительству теплосети на Новолитовской улице.

ГУП "ТЭК СПб" приступило к строительству теплосети на Новолитовской улице для переключения теплоснабжения трех жилых домов с ведомственной котельной завода АО "Компрессор" на свою котельную. Об этом сообщили в пресс-службе организации 2 августа.

В пресс-службе рассказали, что работы ведутся у домов 9, 11 и 13 по Новолитовской улице. К зданиям специалисты проложат 214,6 метров трубопроводов диаметром 80-250 мм. В новом отопительном сезоне дома будут запитаны от источника "ТЭКа" на ул. Харченко, 4.

На данный момент подрядчик ООО "СК Эдельвейс" обустраивает строительный городок и устанавливает ограждения. Согласно контракту, работы завершатся в сентябре этого года, благоустройство территории – в июне следующего года. Работы ведутся за счет городского бюджета.

Ранее мы писали, что на этой неделе ТЭК проведет испытания теплосетей в пяти районах Петербурга.

Фото: gptek.spb.ru