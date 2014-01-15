На Гражданском проспекте прорвало трубу с горячей водой

Автомобилисты с трудом проезжали сквозь пар.

В Калининском районе Петербурга прорвало трубу с горячей водой. Об этом 5 августа Piter.tv узнал от источника в экстренных службах.

Инцидент произошел вечером напротив дома №13 по Гражданскому проспекту. Прорыв произошел у клумбы с цветами, возле проезжей части. Участок площадью 100 квадратных метров был полностью в воде.

На место тут же прибыли специалисты ГУП "ТЭКа", которые начали устранять неполадки. Информация о причине инцидента уточняется.

Ранее во Фрунзенском районе засняли фонтан с горячей водой.

Фото: ВКонтакте / ГУП "ТЭК СПб"