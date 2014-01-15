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На Гражданском проспекте прорвало трубу с горячей водой
Сегодня, 21:21
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На Гражданском проспекте прорвало трубу с горячей водой

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Автомобилисты с трудом проезжали сквозь пар.

В Калининском районе Петербурга прорвало трубу с горячей водой. Об этом 5 августа Piter.tv узнал от источника в экстренных службах. 

Инцидент произошел вечером напротив дома №13 по Гражданскому проспекту. Прорыв произошел у клумбы с цветами, возле проезжей части. Участок площадью 100 квадратных метров был полностью в воде. 

На место тут же прибыли специалисты ГУП "ТЭКа", которые начали устранять неполадки. Информация о причине инцидента уточняется.

Ранее во Фрунзенском районе засняли фонтан с горячей водой.

Фото: ВКонтакте / ГУП "ТЭК СПб"

Теги: гражданский проспект, гуп тэк, прорыв трубы
Категории: Происшествия, Новости СПб, Лента новостей,

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