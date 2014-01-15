На Гражданском проспекте прорвало трубу с горячей водой

В Калининском районе Петербурга прорвало трубу с горячей водой. Об этом 5 августа Piter.tv узнал от источника в экстренных службах.
Инцидент произошел вечером напротив дома №13 по Гражданскому проспекту. Прорыв произошел у клумбы с цветами, возле проезжей части. Участок площадью 100 квадратных метров был полностью в воде.
На место тут же прибыли специалисты ГУП "ТЭКа", которые начали устранять неполадки. Информация о причине инцидента уточняется.
Ранее во Фрунзенском районе засняли фонтан с горячей водой.
Фото: ВКонтакте / ГУП "ТЭК СПб"
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