  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 15:29
118
mapero Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Видео: у Марсова поля курьер на велосипеде разбил голову

0 0

Сотрудник ДПС приводил молодого человека в чувства.

Вблизи Марсова Поля водитель велосипеда свалился со своего транспорта и получил травмы. Об этом сообщили очевидцы на портале "Мегаполис" в воскресенье, 10 октября.

Курьер "Яндекс.Доставки" получил травму головы. Инспектор ДПС и прохожие подняли мужчину и посадили на скамью. Вместе они оказали первую помощь пострадавшему.

Ранее на Piter.tv сообщили, что в Буферном парке появилась "Аллея ангелов". Родители детей, жизнь которых оборвалась из-за рака, объединились и посадили деревья с именными табличками своих малышей.

Видео: Мегаполис Онлайн

Теги: велосипедист, инспектор дпс, курьер, падение с велосипеда, яндекс доставка
Категории: Происшествия, Новости СПб, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии