Видео: у Марсова поля курьер на велосипеде разбил голову

Сотрудник ДПС приводил молодого человека в чувства.

Вблизи Марсова Поля водитель велосипеда свалился со своего транспорта и получил травмы. Об этом сообщили очевидцы на портале "Мегаполис" в воскресенье, 10 октября.

Курьер "Яндекс.Доставки" получил травму головы. Инспектор ДПС и прохожие подняли мужчину и посадили на скамью. Вместе они оказали первую помощь пострадавшему.

Ранее на Piter.tv сообщили, что в Буферном парке появилась "Аллея ангелов". Родители детей, жизнь которых оборвалась из-за рака, объединились и посадили деревья с именными табличками своих малышей.

Видео: Мегаполис Онлайн