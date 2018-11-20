Видео: студент пришел в костюме котика ради зачета

Преподаватель Уральского государственного архитектурного университета очень любит котов.

В интернете начинает набирать популярность видео, где студент пришел на пару в костюме кота Гарфилда. Именно это помогло получить ему зачет, так как преподаватель просто без ума от котов. Ролик был выложен еще в мае 2018 года во время зачетов, но распространяться он стал именно сейчас среди пользователей Twitter.

В Уральском государственном архитектурном университете право преподает Надежда Саввична Солопова, которая очень любит кошек. Студенты на ее пары приносят пеналы, тетради и прочую канцелярию с кошками, надевают ушки, носят вещи с принтами. Один из студентов пошел дальше, он пришел на пару в костюме кота. Надежда Саввична рассмеялась, погладила и похвалила студента за изобретательность. Сказала, что это "Пожизненная сдача!" и попросила совместное фото.

Видео: социальные сети