Минобороны опубликовало видео с выстрелом российского зенитчика в китайскую ракету

Цель находилась на высоте 1,5 тыс. метров.

Министерство обороны показало видео, на кадрах которого запечатлен выстрел российского военнослужащего по китайской ракете TY-300D из переносного зенитно-ракетного комплекса "Игла-С". Ролик опубликован на официальном Youtube-канале оборонного ведомства.

Успешный выстрел был выполнен командиром подразделения стрелков-зенитчиков лейтенантом Сергеем Маеновым в ходе прохождения конкурса "Чистое небо" в рамках АрМИ-2021. Отмечается, что ракета-мишень была поражена на высоте 1,5 тыс. метров. По итогам мероприятия Маенов был признан самым метким стрелком.

Напомним, Армейские международные игры завершатся 4 сентября. Они проходят на территории 11 государств, в число которых входит и РФ. В мероприятиях принимают участие военнослужащие из более чем 40 государств.

Ранее глава Министерства обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что за время пребывания американских военных на территории Афганистана маковые плантации в этом государстве "увеличились почти в 100 раз".

Видео: Youtube / Минобороны РФ