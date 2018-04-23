Видео: студентка встретила на Бали пятиметровую акулу-людоеда

К счастью, хищник поплыл в другую сторону.

В прибрежных водах индонезийского острова Бали группа дайверов натолкнулась на пятиметровую белую акулу. Видео с хищником опубликовал таблоид Daily Mail.

Студентка Нина Коулман исследовала подводный мир вместе с другими аквалангистами. На кадрах видно, как все пытаются скорее уплыть при виде акулы-людоеда. К счастью, хищник уплыл, и все остались невредимы.

Девушка удивилась, увидев белую акулу в водах Индонезии, так как эти особи больше предпочитают прохладную воду. Как отметил эксперт по акулам Грегори Скомала, белые акулы могут быть и в тропических водах, но это, действительно, большая редкость.

Ранее дрон снял на видео охоту горбатых китов с помощью пузырьковых ловушек.

Видео: Daily Mail