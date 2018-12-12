Видео: петербуржец обнаружил в чипсах червяка

Пользователи Сети усомнились в правдивости истории.

Житель Петербурга обнаружил в упаковке чипсов червяка. Мужчина заснял инцидент на видео и поделился им в социальных сетях.

"Как говорили мне в детстве, если в яблоке есть червяк, то оно самое вкусное, червяк плохого не выберет, вот и чипсы <...>, видимо ,вкусные и натуральные", - написал автор поста.

По словам мужчины, он и его близкие, которые находятся за кадром, уже успели поесть чипсов.

Комментаторы записи усомнились в правдивости ситуации. Кто-то предположил, что чипсы на самом деле были открыты давно, и за это время мухи успели отложить свои личинки, кто-то отметил, что червь бы не выжил в вакууме с "кучей химикатов".

Ранее Piter.TV сообщил о том, что рис из Вьетнама не пропустили в Петербурге из-за личинок мух.

Видео: vk.com/unreleased_dtp