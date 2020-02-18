Видео: петербургский "мини-ураган" сносит кровлю крыш 

Во вторник, 18 февраля, в Петербурге соответствующие ведомства объявили желтый уровень опасности. Мобильный корреспондент Piter.TV запечатлел на видео буйство стихии.
На кадрах видно, что ветер отрывает металлические обшивки с крыш зданий. Например, порывами ветра сносит кровлю со здания на улице Чапаева, 17.
Напомним, что сегодня в Петербурге ожидаются порывы ветра до и до 18 метров в секунду. Также синоптики предсказывают С еверной столице перепады температур..
Ранее мы сообщали о том, что власти Петербурга планируют бороться со спекуляциями на корюшке.
Втидео:Piter.TV
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