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Видео: петербургский "мини-ураган" сносит кровлю крыш 

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Напомним, что сегодня в Петербурге объявлен желтый уровень опасности.

Во вторник, 18 февраля, в Петербурге соответствующие ведомства объявили желтый уровень опасности. Мобильный корреспондент Piter.TV запечатлел на видео буйство стихии. 

На кадрах видно, что ветер отрывает металлические обшивки с крыш зданий. Например, порывами ветра сносит кровлю со здания на улице Чапаева, 17. 

Напомним, что сегодня в Петербурге ожидаются порывы ветра до и до 18 метров в секунду. Также синоптики предсказывают С еверной столице   перепады температур..

Ранее мы сообщали о том, что власти Петербурга планируют бороться со спекуляциями на корюшке.

Втидео:Piter.TV

Теги: новости спб, погода спб
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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