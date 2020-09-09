Охранник Мариинского театра выбросил в Крюков канал найденную в туалете скрытую камеру

Свой поступок он объяснил тем, что испугался.

Охранник Мариинского театра, уничтоживший главную улику в деле о подглядывании за посетительницами женского туалета, сам стал жертвой уличного видеонаблюдения. Камера зафиксировала, как он выбрасывает камеру в Крюков канал. Кадры с уличной видеокамеры имеются в распоряжении Piter.TV.

На кадрах видно, как мужчина подходит к Крюкову каналу и едва уловимым движением что-то сбрасывает в воду.

Камеру в женском туалете нашла зрительница. Так как она передвигается на инвалидной коляске, она смогла заметить то, что с высоты человеческого роста не видно. Девушка увидела в нише для туалетной бумаги скрытую камеру. Она позвала охранника, который сильно занервничал при виде камеры, затем забрал её и вышел. Также девушка позже обратилась в полицию. Охранник рассказал сотрудникам МВД, что выбросил камеру в воду, так как испугался.

Видео: Piter.TV