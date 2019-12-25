В туалете Мариинского театра обнаружили спрятанную видеокамеру

Петербурженка заметила устройство, поскольку передвигалась на инвалидной коляске.

Петербурженка обнаружила в туалете второй сцены Мариинского театра скрытую видеокамеру, о неприятной находке женщина рассказала "Фонтанке".

По информации издания, инцидент произошел в начале августа, в театре в этот день готовились показывать одноактный балет "Кармен-сюита". Женщина пошла в туалет на первом этаже перед началом представления. По словам горожанки, перед ее глазами на стене оказалась ниша для туалетной бумаги, в которую не заглядывал, поскольку рядом висит аппарат с салфетками. Но инвалидная коляска позволила женщине увидеть эту нишу с другого угла обзора, а заодно и заметить внутри камеру. Устройство , которое вытащила петербурженка, было обмотано черным скотчем и пищало в руках.

Охранник, которому женщина вместе с подругой показали находку, не спросил, где ее нашли – мужчина забрал устройство трясущимися руками и убежал. В администрации театра девушкам позднее сообщили, что охранник выбросил камеру в Крюков канал, потому что якобы испугался, сами сотрудники театра также не знали, "что делать". В СМИ отметили, что убежавшего охранника привозили в отдел полиции для дачи показаний, подробности дела пока неизвестны.

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Фото (носит иллюстративный характер): pixabay