  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 13:14
125
nastya960
Код вставки плеера

Видео: на станции "Площадь Восстания" женщина с уткой на поводке собирает милостыню

0 0

Со слов женщины, она является пенсионером-инвалидом.

Пассажиры петербургского метрополитена заметили на станции метро "Площадь Восстания" женщину, которая водит на поводке утку и просит милостыню. Очевидцы выложили видео в группе "Признавашки ДТП и ЧП".

Со слов женщины, она является пенсионером-инвалидом и живет на одну пенсию, поэтому просит помочь ей материально "кто сколько сможет". При этом на поводке с собой она водит довольно упитанную утку.

По словам пассажиров, эту парочку в метро видят уже не первый раз, а птица после себя в вагонах оставляет "утиные следы преступления". 

Ранее утята с мамой стали причиной ДТП у Пулковской обсерватории.
Фото и видео: ВК/ Признавашки ДТП и ЧП

Теги: милостыня, площадь восстания, утка
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии