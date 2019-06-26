Видео: на станции "Площадь Восстания" женщина с уткой на поводке собирает милостыню

Со слов женщины, она является пенсионером-инвалидом.

Пассажиры петербургского метрополитена заметили на станции метро "Площадь Восстания" женщину, которая водит на поводке утку и просит милостыню. Очевидцы выложили видео в группе "Признавашки ДТП и ЧП".

Со слов женщины, она является пенсионером-инвалидом и живет на одну пенсию, поэтому просит помочь ей материально "кто сколько сможет". При этом на поводке с собой она водит довольно упитанную утку.

По словам пассажиров, эту парочку в метро видят уже не первый раз, а птица после себя в вагонах оставляет "утиные следы преступления".

Ранее утята с мамой стали причиной ДТП у Пулковской обсерватории.

Фото и видео: ВК/ Признавашки ДТП и ЧП