Утята с мамой стали причиной ДТП у Пулковской обсерватории

О необычной аварии рассказали очевидцы в соцсетях.

Утром 15 июня пользователи группы "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" поделились необычной видеозаписью. На ней видно, как в Московском районе столкнулись автомобили Mazda и Huyndai Getz. Отмечается, что авария произошла у Пулковской обсерватории.

Как выяснилось позднее, первая машина резко затормозила, потому что увидела стаю маленьких утят, которых мама переводила через оживленную магистраль. Животные долго не могли справиться с высокими поребриками, однако неравнодушные водители помогли утятам перейти на другую сторону дорога.

"У Пулковской обсерватории утка с утятами переходила дорогу и устроила ДТП. Гетц не успел и дал в туза Мазде. Пострадавших нет, уткам помогли перейти дорогу", - написал автор поста.

Видео: vk.com/spb_today