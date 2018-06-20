Видео: на пересечении Невского и Михайловской столкнулись три машины

Есть пострадавшие.

В Петербурге около получаса назад на Невском проспекте произошло тройное ДТП. Об этом сообщает мобильный корреспондент Piter.TV.

Авария произошла на перекрестке Невского проспекта и Михайловской улицы. На месте уже работают пожарные и бригада "скорой помощи". Врачи забрали с места происшествия одного пострадавшего. О других пострадавших информации пока что не поступало.

Ранее на Piter.TV: На перекрёстке проспекта Гагарина и улицы Алтайской внедорожник вылетел на газон.

Фото и видео: Piter.TV