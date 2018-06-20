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Видео: на пересечении Невского и Михайловской столкнулись три машины

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Есть пострадавшие.

В Петербурге около получаса назад на Невском проспекте произошло тройное ДТП. Об этом сообщает мобильный корреспондент Piter.TV.

Авария произошла на перекрестке Невского проспекта и Михайловской улицы. На месте уже работают пожарные и бригада "скорой помощи". Врачи забрали с места происшествия одного пострадавшего. О других пострадавших информации пока что не поступало.

Ранее на Piter.TV: На перекрёстке проспекта Гагарина и улицы Алтайской внедорожник вылетел на газон.
Фото и видео: Piter.TV

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Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

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