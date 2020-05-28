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Видео: на Ушаковском мосту Nissan подмял под себя велосипедиста

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Пострадавший жестами просил водителя отъехать назад.

Внедорожник на Ушаковском мосту подмял под себя велосипедиста. Момент попал на камеры видеонаблюдения. Кадры имеются в распоряжении Piter.TV.

ДТП произошло сегодня  в начале одиннадцатого. На кадрах Nissan, как и другие машины, пропускал поток с главной дороги. Затем водитель стартанул в поворот, но не заметил велосипедиста, подмяв его вместе с велосипедом под левое переднее колесо.

Велосипедиста зажало, и он не мог сам выбраться из-под машины. Пострадавший жестами просил водителя отъехать назад, а после этого просто лёг на асфальт. О состоянии пострадавшего на данный момент нет информации.

Ранее на Левашовском проспекте сбили девушку-курьера на велосипеде.

Видео: Piter.TV

Теги: nissan, ушаковский мост
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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