Видео: на Ушаковском мосту Nissan подмял под себя велосипедиста

Пострадавший жестами просил водителя отъехать назад.

Внедорожник на Ушаковском мосту подмял под себя велосипедиста. Момент попал на камеры видеонаблюдения. Кадры имеются в распоряжении Piter.TV.

ДТП произошло сегодня в начале одиннадцатого. На кадрах Nissan, как и другие машины, пропускал поток с главной дороги. Затем водитель стартанул в поворот, но не заметил велосипедиста, подмяв его вместе с велосипедом под левое переднее колесо.

Велосипедиста зажало, и он не мог сам выбраться из-под машины. Пострадавший жестами просил водителя отъехать назад, а после этого просто лёг на асфальт. О состоянии пострадавшего на данный момент нет информации.

Ранее на Левашовском проспекте сбили девушку-курьера на велосипеде.

Видео: Piter.TV