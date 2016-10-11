Видео: на Таллинском шоссе горит фура

На трассе под Санкт-Петербургом произошел автомобильный пожар.

Очевидцы сообщают о загоревшейся машине на Таллинском шоссе. Люди пишут. что крупный грузовик вспыхнул на обочине автомобильной дороги. ЧП случилось в районе 70-го километра "таллинки". В социальных сетях уже появились фото и видео с места происшествия.

На уникальных кадрах можно разглядеть фуру с белым кузовом, остановившуюся на земляной обочине. Из машины валит черный дым, машина стоит на аварийке и не пытается продложить движение. При этом языков пламени на транспортном средстве все-таки не видно. На этой же обочине остановились и другие автомобили. Скорее всего, их водители помогают тушить пожар.

Судя по всему, источник задымления находится в кабине водителя или неподалеку от нее. Авторы видео с места ЧП не уточняют причины возгорания.

Ранее мы писали, что в Санкт-Петербурге загорелся "Лахта-центр".

Видео: ДТП и ЧП Санкт-Петербург