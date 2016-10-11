В Санкт-Петербурге загорелся "Лахта-центр"

В Санкт-Петербурге жители Приморского района заметили возгорание на вершине "Лахта-центра".

В Санкт-Петербурге загорелся знаменитый "Лахта - центр". Об этом сообщают очевидцы, жители Приморского района. По их словам, на вершине "Лахта - центра" поволок густой дым. Также свилетели отмечают, что в воздухе чувствуется едкий запах.

На место происшествия прибыли несколько пожарных машин и ужеработают над устронением пожара.

Кроме того, в социальной сети строитель, который работает на высотке сообщил: "Сейчас сижу на "Лахте" и все здесь под контролем! Ничего страшного".

Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург