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В Санкт-Петербурге загорелся "Лахта-центр"
Сегодня, 12:10
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Shdaria
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В Санкт-Петербурге загорелся "Лахта-центр"

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В Санкт-Петербурге жители Приморского района заметили возгорание на вершине "Лахта-центра".

В Санкт-Петербурге загорелся знаменитый "Лахта - центр". Об этом сообщают очевидцы, жители Приморского района. По их словам, на вершине "Лахта - центра" поволок густой дым. Также свилетели отмечают, что в воздухе чувствуется едкий запах.

На место происшествия прибыли несколько пожарных машин и ужеработают над устронением пожара. 

Кроме того, в социальной сети строитель, который работает на высотке сообщил: "Сейчас сижу на "Лахте" и все здесь под контролем! Ничего страшного".

Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург

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Категории: Новости СПб Происшествия Лента новостей

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