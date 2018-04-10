Видео: на Профессора Попова рассыпаны сотни копий паспортов

Канал Piter.TV публикует видео необычного происшествия.

На улице Профессора Попова кто-то рассыпал на земле сотни ксерокопий паспортов, принадлжещих разным гражданам РФ. Об этом сообщает мобильный корреспондент Piter.TV по Петроградскому району. ЧП произошло сегодня вечером, 10 апреля, в районе 18 часов. Мы публикуем первые кадры с места курьезного ЧП.

На видео можно заметить, что ксерокопии паспортов разбросаны по проезжей части и тротуару. Их разносят по сторонам сильный ветер и проезжающие мимо автомобили. В зоне происшествия работают сотрудники полиции, кроме того, листы с персональными данными собирают люди в штатском.

Профессора Попова, 23: все копии данных, все ксерокопии паспортов, все в кучу накидано! мобильный корреспондент Piter.TV

Полицейские попоросили нашего автора не останавливаться и не создавать помех в работе. Пока что неизвестно, кто конкретно так неуклюже распорядился персональными данными десятков граждан. Если эта конфиденциальная информация попадет в руки к недобросовестным гражданам, то может быть использована против владельцев документов.

Ранее мы писали, что около стадиона "Санкт-Петербург" проходят массовые учения силовиков.

Видео: Piter.TV

