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Около стадиона "Санкт-Петербург" проходят массовые учения силовиков

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В Северной столице активно готовятся к Чемпионату Мира по футболу.

Сегодня, 10 апреля, на стадионе "Санкт-Петербург" прошли учения силовиков. Об этом корреспондентам "Piter.TV" сообщили очевидцы.  Предположительно, они отрабатывали действия во время  возможных фанатских беспорядков.

Днем к стадиону подъехали две машины ОМОНа и  полицейский патруль. На площадке рядом со стадионом раздались сигналы тревоги. Далее служащие ОМОНа начали следовать за одной из машин. Все мужчины были одеты в специальную форму и держали в руках щиты.

Предположительно, служащие  полиции и ОМОНа  отрабатывали действия во время  возможных фанатских беспорядков. В Северной столице активно готовятся к Чемпионату Мира по футболу, который старует 14 июня. 10 апреля в Сети появилась шутливая новость о том, что фанат сборной Египта едет на велосипеде  в Россию. Мужчина хочет воочию посмотреть на мундиаль.

Видео: Piter.TV.

Теги: силовики , стадион санкт петербург , учения на стадионе
Категории: Новости СПб Картина дня

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