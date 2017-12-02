Около стадиона "Санкт-Петербург" проходят массовые учения силовиков

В Северной столице активно готовятся к Чемпионату Мира по футболу.

Сегодня, 10 апреля, на стадионе "Санкт-Петербург" прошли учения силовиков. Об этом корреспондентам "Piter.TV" сообщили очевидцы. Предположительно, они отрабатывали действия во время возможных фанатских беспорядков.

Днем к стадиону подъехали две машины ОМОНа и полицейский патруль. На площадке рядом со стадионом раздались сигналы тревоги. Далее служащие ОМОНа начали следовать за одной из машин. Все мужчины были одеты в специальную форму и держали в руках щиты.

Предположительно, служащие полиции и ОМОНа отрабатывали действия во время возможных фанатских беспорядков. В Северной столице активно готовятся к Чемпионату Мира по футболу, который старует 14 июня. 10 апреля в Сети появилась шутливая новость о том, что фанат сборной Египта едет на велосипеде в Россию. Мужчина хочет воочию посмотреть на мундиаль.

Видео: Piter.TV.