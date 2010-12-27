Фанат сборной Египта едет на велосипеде на ЧМ-2018 в Россию

В Россию отправился египтянин, чтобы посмотреть игру сборной команды по футболу, которая впервые за 28 лет отобралась на мундиаль.

Гражданин Египта Мохамед Нуфал отправился в велосипедное путешествие, чтобы поддержать свою сборную команду на чемпионате мира по футболу в России, об этом сообщает "Reuters".

24-летний египтянин готов преодолеть 5 тысяч километров через Болгарию, Румынию, Молдавию и Украину до Москвы за 65 дней. Таким поступком Мохамед решил поддержать сборную, которая впервые за 28 лет отобралась на мундиаль, где сыграет в одной группе с Россией, Уругваем и Саудовской Аравией.

Напомним, что 19 июля в Петербурге египетская команда сразится с российскими футболистами.

Это больше, чем простая поездка на чемпионат мира. Прекрасный шанс увидеть новые места и узнать о них что-то новое. Если бы я хотел просто съездить на турнир, то, конечно же, выбрал бы самолёт. Мохамед Нуфал

Фото: AD.nl/sportwereld✔