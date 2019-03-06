Во вторник, 6 марта, в центре Санкт-Петербурга произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей. Об этом очевидцы рассказали в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".
Из ролика видно, что легковушки столкнулись возле станции метро "Гостиный двор". В результате столкновения у одной иномарки повредилась боковая часть, у другой – перед. На месте работали сотрудники ГИБДД. Сообщения о пострадавших не поступало.
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Видео: группа "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"
Видео: на Невком столкнулись две легковушки
Сообщения о пострадавших не поступало
Во вторник, 6 марта, в центре Санкт-Петербурга произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей. Об этом очевидцы рассказали в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".
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Теги: гостиный двор, невский проспект
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,
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