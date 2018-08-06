Видео: на Муринской улице столкнулись два КамАЗа

На месте аварии образовалась пробка.

Сегодня днем на Муринской улице произошла авария с участием двух большегрузов. КамАЗы встали прямо на проезжей части. На месте происшествия образовалась пробка. Об этом сообщает мобильный корреспондент Piter.TV.

Отмечается, что больше всего неприятностей терпят пассажиры автобусов. Если легковушки с трудом, но могут объехать два столкнувшихся грузовика, то общественный транспорт стоит в обе стороны.

Ранее мы писали, что у "Лахта Центра" подбили мотоциклиста: водители встали в пробке.

Видео: Piter.TV