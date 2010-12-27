У "Лахта Центра" подбили мотоциклиста: водители встали в пробке

Сервис оценивает транспортный затор в 4,2 километра.

В Приморском районе Петербурга около "Лахта Центра" произошла авария с мотоциклом. В результате на Лахтинском проспекте образовалась серьезная пробка. половине одиннадцатого утра водители сообщили о заторе на участке.

Пробка аж от Лисьего Носа рассказывают очевидцы

На место были вызваны экстренные службы и полиция. По данным представителей закона, 49-летний петербуржец на "Фольксвагене Поло" столкнулся с мотоциклистом. За транспортным средством "Ямаха" находился 50-летний местный житель. Он получил тяжелые травмы и был госпитализирован медиками скорой помощи. Врачи зафиксировали травму ноги.

Фото: Вконтакте/ДТП и ЧП по СПб