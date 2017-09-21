Видео: на Белорусской улице горит жилой дом

К месту происшествия стянулись несколько бригад ГУ МЧС.

В Красногвардейском районе Петербурга 9 июля произошел пожар. О возгорании сообщил наш мобильный корреспондент. Он заметил пламя около половины шестого утра. По его сведениям горел дом по Белорусской улице, 28.

Петербуржец не смог понять, где именно разгорелось пламя: в квартире или парадной здания. Он добавил, что дым идет по лестничной клетке. Мужчина успел зафиксировать на камеру мобильного устройства ситуацию. На момент снятия видео, на месте работали три пожарных расчета и бригада скорой помощи. Сведений о пострадавших нет.

Ранее Piter.tv писал о том, что пожарные тушили гараж в Красногвардейском районе.

Фото и видео: Piter.tv