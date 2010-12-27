Пожарные потушили гараж в Красногвардейском районе

На ликвидацию огня ушло меньше часа. Пострадавших нет.

В воскресенье, 7 июля сотрудники МЧС ликвидировали пожар на улице Передовиков в Красногвардейском районе Петербурга. Горел гараж, на его тушение потребовалось чуть меньше часа. Пострадавших нет, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Ленобласти.

В дежурную часть позвонили в 20:54. К месту выехали 10 пожарных на двух машинах.

Кирпичный гараж площадью около 18 кв. метров потушили к 21:49. Сейчас устанавливают причины пожара.

Ранее Piter.TV сообщал о том, что в Петербурге загорелся детский сад.

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