Видео: на 5-м Предпортовом проезде произошло тройное ДТП

В районе дома №8 на 5-м Предпортовом проезде произошло ДТП с участием трёх легковых автомобилей. В распоряжении Piter.TV имеются кадры с камер видеонаблюдения.
Судя по кадрам с камеры, водитель иномарки, выезжая с прилегающей территории, не убедился в безопасности проезда. В этот момент в него влетел автомобиль BMW. После этого лобового столкновения BMW отлетел в припаркованную машину.
О пострадавших информации не поступало.
На Свердловской набережной грузовик пробил ограждение.
Видео: Piter.TV
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