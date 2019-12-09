Видео: на 5-м Предпортовом проезде произошло тройное ДТП

Один из водителей не убедился в безопасности проезда.

В районе дома №8 на 5-м Предпортовом проезде произошло ДТП с участием трёх легковых автомобилей. В распоряжении Piter.TV имеются кадры с камер видеонаблюдения.

Судя по кадрам с камеры, водитель иномарки, выезжая с прилегающей территории, не убедился в безопасности проезда. В этот момент в него влетел автомобиль BMW. После этого лобового столкновения BMW отлетел в припаркованную машину.

О пострадавших информации не поступало.

На Свердловской набережной грузовик пробил ограждение.

Видео: Piter.TV