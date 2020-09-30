Видео: мужчина напал на жильцов во время собрания собственников на проспекте Героев

Причина агрессии со стороны молодого человека пока неизвестна.

Молодой человек напал на соседей по дому во время собрания собственников. Информация об этом появилась 27 сентября в группе "МКД пр.Героев 26 к.2". Также конфликт попал на видео.

Активисты намерены создать ТСЖ "Надежда Героев" и потому решили провести очное собрание. Они хотят выгнать из дома управляющую компанию "К Квартал". Во время обсуждения в него вмешался один из жильцов, он вел себя агрессивно и попытался ударить одного из собственников. Очевидцы утверждают, что у него при себе был нож.

Причины нападения пока неизвестны. С молодым человеков разбирается полиция.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Петербурге 22-летняя девушка стала жертвой насильника из Бокситогорска.

Видео: Piter.TV