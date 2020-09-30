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Видео: мужчина напал на жильцов во время собрания собственников на проспекте Героев

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Причина агрессии со стороны молодого человека пока неизвестна.

Молодой человек напал на соседей по дому во время собрания собственников.  Информация об этом появилась 27 сентября в группе "МКД пр.Героев 26 к.2". Также конфликт попал на видео.

Активисты намерены создать ТСЖ "Надежда Героев" и потому решили провести очное собрание. Они хотят выгнать из дома управляющую компанию "К Квартал". Во время обсуждения в него вмешался один из жильцов, он вел себя агрессивно и попытался ударить одного из собственников. Очевидцы утверждают, что у него при себе был нож. 

Причины нападения пока неизвестны. С молодым человеков разбирается полиция. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Петербурге 22-летняя девушка стала жертвой насильника из Бокситогорска. 

Видео: Piter.TV

Теги: нападение, собрание, собственники жилья, тсж
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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