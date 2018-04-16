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Видео: "мост глупости" разорвал грузовик в клочья

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Наш очевидец снял на видео очередное ДТП в Шушарах.

Сегодня вечером, 16 апреля, еще один грузовик въехал в "мост глупости" на Софийской улице. Канал Piter.TV публикует видео с места ДТП. На кадрах видно, что от столкновения небольшой грузовик белого цвета буквально разорвало на части.

ЧП произошло вечером, в районе 18 часов. Белый грузовик не затормозил перед невысоким мостом, несмотря на знак-предупреждение, запрещающий проезд большегрузов. В результате у транспортного средства в прямом смысле слова "снесло крышу". Кроме того, багажный отсек машины разрезало на 4 части. Очевидцы сообщают о кучах битого стекла и разорванного металла на дороге. 

Ранее мы писали, что в Петербурге появился филиал "моста глупости".

Видео: Piter.TV

Теги: дтп в петербурге , мост глупости спб , новости питера , происшествия спб , софийская улица
Категории: ДТП Картина дня

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