Видео: "мост глупости" разорвал грузовик в клочья

Наш очевидец снял на видео очередное ДТП в Шушарах.

Сегодня вечером, 16 апреля, еще один грузовик въехал в "мост глупости" на Софийской улице. Канал Piter.TV публикует видео с места ДТП. На кадрах видно, что от столкновения небольшой грузовик белого цвета буквально разорвало на части.

ЧП произошло вечером, в районе 18 часов. Белый грузовик не затормозил перед невысоким мостом, несмотря на знак-предупреждение, запрещающий проезд большегрузов. В результате у транспортного средства в прямом смысле слова "снесло крышу". Кроме того, багажный отсек машины разрезало на 4 части. Очевидцы сообщают о кучах битого стекла и разорванного металла на дороге.

Ранее мы писали, что в Петербурге появился филиал "моста глупости".

Видео: Piter.TV