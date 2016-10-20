Видео из Капитолия: Трампа закидали российскими флажками

В Трампа полетели российские флажки, когда он проходил мимо представителей СМИ, направляясь на заседание Конгресса. Мужчину арестовали.

Накануне вечером, 24 октября, в здании Капитолия произошел инцидент.

Президент США Дональд Трамп проходил по коридору, направляясь на встречу с конгрессменами США. В то время, когда он подошел к многочисленным представителям СМИ, один из мужчин бросил в него несколько флажков России, выкрикнув, что Трамп изменник.

Служба безопасности незамедлительно схватили и вывели нарушителя спокойствия. Им оказался некий Райан Клейтон участник движения "Американцы действуют". Ранее он уже был замечен в подобных выходках. Вопрос как Клейтон мог подобраться к Президенту так близко остается открытым.

Видео: ВК, Видач