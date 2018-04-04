Видео из Тюмени: Полыхает магазин игрушек "Rich Family"

В социальных сетях появилось фото и видео от очевидцев пожара.

Сегодня ночью, 5 апреля, в Тюмени произошел крупный пожар - горит магазин детских игрушек "Rich Family".

05 апреля в 00 час 15 мин по местному времени на ул. Кремлевская в Тюмени произошел пожар в магазине игрушек "Rich Family". На борьбу с огнем срочно выехали пожарные 63 человека личного состава и 24 единицы спецтехники МЧС.

Одноэтажный магазин полностью полыхает. К этому моменту рухнула крыша. Судя по всему, магазин выгорит полностью. Площадь пожара составляет около 3000 квадратных метров. О пострадавших не сообщается.

Накануне днем, 4 апреля, в Москве в пожаре детского магазина "Персей" погиб один человек и 6 человек пострадали. Двое из них госпитализированы.

Видео и фото: ВК, ЧП Тюмень