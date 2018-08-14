Видео из Сиднея: 457 гитаристов исполнили одновременно песню АС/DC

В сети опубликовано видео этого рекорда.

На гитарном фестивале в Сиднее был установлен своеобразный рекорд: 457 исполнителей одновременно сыграли композицию группы AC/DC.

Сообщается, что участие в этом флешмобе было платным. Цена составляла 45 долларов. 457 гитаристов с портативными усилителями, которые выдавали после регистрации, смогли одновременно исполнить популярную песню Highway to Hell‍. Все вырученные деньги пошли на благотворительность, для обучения детей из неблагополучных семей музыке.

Предыдущий мировой рекорд был установлен в 2013 году в Индии. В тот раз 383 гитариста исполнили композицию Боба Дилана.

Видео: YouTube/Julia Hillier