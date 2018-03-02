Видео из США: Жители Милуоки увидели в небе вторжение инопланетян

В сети появилось видео с необычным явлением в ночном небе.

На днях жители Милоуки увидели в небе небольшие светящиеся объекты, которые хаотично кружились над городом.

Многие горожане, напугались такого явления. Некоторые, даже те, которые не верят в пришельцев и НЛО внеземного происхождения, приняли это за вторжение инопланетян. Другие вспомнили заклинания из "Гарри Поттера". Предположения очевидцев были фантастичней одно другого.

Все оказалось намного прозаичней - в небе над озером Мичиган, на берегу которого и расположился Милуоки, кружила стая чаек. Птицы подсвечивались огнями фонарей, машин, зданий и создавали такой необычный эффект.

Видео: YouTube/ FOX6 News Milwaukee