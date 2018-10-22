Видео из США: На танцевальной вечеринке обрушился пол вместе с людьми

В сети опубликовано видео с моментом обрушения танцпола. В результате ЧП 30 человек получили травмы.

На одной из вечеринок не выдержала конструкция пола и люди рухнули в подвальное помещение.

ЧП произошло в минувшие выходные в одном из ночных клубов в Южной Каролине США. Конструкция танцпола не выдержала и сломалась. Танцующие молодые люди рухнули вместе с полом в подвальное помещение. В ЧП 30 человек получили травмы различной тяжести. Прибывшие на место полицейские скоординировали действия по спасению людей. Причины ЧП выясняются.

Ранее Piter.TV публиковал видео из Рима, где ливнем затопило улицы и метро.

Видео: YouTube/Fine Witness