Видео из Подмосковья: В Видном неадекватный водитель протаранил 12 авто

В сети опубликовано видео неадекватного вождения во дворе жилых домов.

Сегодня, 18 января, в первом часу ночи на Зеленой Аллее в Видном неадекватный водитель протаранил 12 припаркованных автомобилей.

Очевидец из окна своей квартиры снял на видео происшествие. На опубликованных кадрах видно, что автомобиль очень аккуратно, на медленной скорости едет по извилистым дорожкам вдоль домов и множества припаркованных автомобилей. И вот машина, практически выехав из дворов, врезается на повороте в один из автомобилей. А потом начинается вообще невообразимое, машина пятится и таранит еще несколько машин. Всего неадекватный водитель задел 12 машин. Его вскоре задержали и оформили на него протокол за езду в нетрезвом виде. Автор видео считает, что за рулем была женщина. А также он сообщает, что его два автомобиля водитель благополучно аккуратно объехал.

Видео: YouTube/Serzh P