Видео из Москвы: Самосвал протаранил легковушки на светофоре и уехал

В сети опубликовано видео с моментом ДТП с камеры наблюдения.

В сети опубликовано видео с моментом ДТП на светофоре на улице Свободы в Москве.

На опубликованных кадрах около 10 автомобилей стоят на светофоре в двух полосах и ждут разрешающего сигнала, чтобы продолжить движение. К стоящим авто по второй полосе приближается самосвал, с силой толкает легковой автомобиль, уходит левее и уезжает дальше. Автомобиль врезается в несколько стоящих впереди автомобилей.

Как сообщают в соцсетях, в ДТП есть пострадавшие.

Накануне Piter.TV сообщал, что в Приморье арестовали водителя грузовика, который насмерть раззадавил молодую женщину и ее 3-летнюю дочь в иномарке, прижав авто на рухнувшем мосту.

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