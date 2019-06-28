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Видео из Москвы: К аэропорту Шереметьево затопило дорогу

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Очевидцы публикуют фото и видео с затопленных улиц столицы вблизи Шереметьево.

Сегодня утром, 28 июня,  дороги в районе аэропорта Шереметьево в столице ушли под воду.

Местные жители опубликовали в соцсетях фото и видео с затопленных улиц. На данных кадрах видно, что вода местами была выше полуметра. Заливало даже городские автобусы. Машины глохли посреди улиц.

Сейчас подъездные дороги к  аэропорту перекрыли. Сотрудники коммунальных служб откачивают воду. ГИБДД советует искать объездные пути. Дорожные пробки больше 3 километров. 

После обследования ливневой канализации будут известны причины столь сильного затопления.

Сегодня ранее: В Иркутской области паводком унесло жилой дом (видео). В регионе поддтоплено 1800 жилых домов, 2 человека погибли.

Фото и видео: Instagram/vladagordina, podslushano.moscow, toptv55 lobnya_polyana

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Категории: Лента новостей, Новости России, Происшествия,

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