Видео из Москвы: К аэропорту Шереметьево затопило дорогу

Очевидцы публикуют фото и видео с затопленных улиц столицы вблизи Шереметьево.

Сегодня утром, 28 июня, дороги в районе аэропорта Шереметьево в столице ушли под воду.

Местные жители опубликовали в соцсетях фото и видео с затопленных улиц. На данных кадрах видно, что вода местами была выше полуметра. Заливало даже городские автобусы. Машины глохли посреди улиц.

Сейчас подъездные дороги к аэропорту перекрыли. Сотрудники коммунальных служб откачивают воду. ГИБДД советует искать объездные пути. Дорожные пробки больше 3 километров.

После обследования ливневой канализации будут известны причины столь сильного затопления.

Сегодня ранее: В Иркутской области паводком унесло жилой дом (видео). В регионе поддтоплено 1800 жилых домов, 2 человека погибли.

Фото и видео: Instagram/vladagordina, podslushano.moscow, toptv55 lobnya_polyana